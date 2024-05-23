«Вот вам, собаки»: семью жестоко убитой студентки возмутило решение суда о компенсации в 700 тысяч

Мать убитой в общежитии Кемерова студентки Веры Пехтелевой возмутило решение суда о компенсации в размере 700 тыс. рублей. По 300 тысяч будет выплачено каждому из родителей, еще 100 тыс. – дяде.

Комментарий женщины приводит Газета.Ru.

«Решение суда нас не только не устроило, а еще и возмутило», - сказала мать убитой и заявила, что будет думать об обжаловании.

Дядя Пехтелевой Владимир сообщил, что первоначально суд взыскал для родственников по 1 млн рублей. Затем суд принял другое решение по размеру выплат.

«Судья посчитала, что много хотим за смерть племянницы, дочери. Вот вам кусок, собаки, хватит вам», - высказался он о решении суда.

Также Владимир рассказал, что убийце племяннице дали 17 лет тюрьмы, но отсидев три года, он отправился на СВО, затем получил помилование.

Напомним, в январе 2020 года девушка пришла в общежитие забрать вещи у Владимира Канюса – девушка рассталась с ним незадолго до этого. Мужчина избил, изнасиловал и задушил студентку. Соседи звонили в полицию, но никто не приехал. В итоге дверь вскрыли, когда девушка была мертва.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве московского байкера Шахин Аббасов улыбался, слушая решение суда.