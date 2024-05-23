«Опозорил и осквернил имя»: дети осужденного за убийство жены Бишимбаева хотят сменить фамилию

Дети осужденного за убийство Салтанат экс-министра Казахстана Куандыка Бишимбаева сменят фамилию. Об этом сообщила бывшая жена мужчины Назым Кахарман. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина призналась, что ее родные тяжело переживали судебный процесс. Она считает, что из-за случившегося они получили психологическую травму и готовы сменить фамилию, так как она стала «нарицательной».

«Был хорошим человеком, но, к сожалению, опозорил и осквернил имя и память своего прадеда. Отец, конечно, навсегда останется отцом. От него нужно взять лучшее, поблагодарить за жизнь. Но и принять факт того, что тот убил человека, погубил свою жизнь и так подставил детей. Позлиться, погоревать, поплакать и отпустить», – высказалась Назым.

Женщина отметила, что дети не могут быть в ответе за отца, и они не обязаны его любить, а тем более поддерживать.

Напомним, что в середине мая Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения, признав виновным по делу об убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Приговор получил не только Куандык, но и его брат Бахытжан Байжанов, его обвиняли в укрывательстве преступления. Он получил четыре года заключения.

Ранее брат Салтанат Нукеновой объяснил, почему не забрал сестру у Бишимбаева. Напомним, что Куандык Бишимбаев более восьми часов издевался над ней, а после даже не вызвал скорую помощь. В итоге Салтанат умерла.