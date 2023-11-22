Ученица Шабутдинова рассказала о странных таблетках на тренингах

В кофе для участников тренингов скандального блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова могли добавлять «зеленые таблетки». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на экс-ученицу Шабутдинова Наталью Калистратову.

«Мы все помним, что в „Лайк“ кофе был на мероприятиях, и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали…», - призналась Калистратова.

Предпринимательница также отметила, что странные таблетки в настоящий момент отправлены на экспертизу с целью определения их состава. Она уточнила, что употребившие кофе участники, как правило, пребывали в состоянии эйфории во время курсов.

Ранее адвокат Аяза Шабутдинова рассказал о состоянии своего подзащитного в СИЗО.

Напомним, в начале ноября Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.