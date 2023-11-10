Миллиардер Аяз Шабутдинов встретил единомышленников в СИЗО

Адвокат блогера и миллиардера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве с образовательными курсами, рассказал, как себя чувствует его подзащитный в СИЗО.

По словам защитника, сокамерники хорошо приняли Шабутдинова, делятся с ним едой. В камере вместе с бизнесменом находятся еще пять человек, один из которых рассказал, что его друзья построили большую сеть кофеен по франшизе Аяза.

«Со мной интересные люди, например представитель правления крупной компании», - зачитал адвокат отрывок из письма Шабутдинова Telegram-каналу Mash.

Блогер также рассказал, что сделал себе шнурки для ботинок из упаковки от пластиковых бутылок и в целом чувствует себя хорошо.

Блогера-миллионника задержали по подозрению в мошенничестве, когда он вернулся в съемные апартаменты в Москву. Заявление в полицию подала одна из его клиенток, которая оказалась недовольна курсами и решила взыскать потраченные 1,9 млн рублей.

Ранее мы писали, что суд отправил Аяза Шабутдинова в СИЗО до 16 декабря. Его не стали выпускать под залог из-за наличия гражданства Сент-Лусии, открытой визы в США и действующего Шенгена.