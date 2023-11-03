Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова арестовали по подозрению в мошенничестве

В Москве ФСБ задержала блогера Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве с образовательными курсами. Об этом сообщает источник телеканала «360».

Как объяснил инсайдер, Шабутдинов вернулся в столицу и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники ФСБ.

В соцсетях у блогера почти 2 млн подписчиков. Он занимается запуском бизнес-курсов, в которых объясняет, как стать миллионером. 3 ноября Аяз собирался запустить очередной курс.

В своей истории Аяз рассказывал, что рос в бедной семье в поселке Куеда Пермского края. По его словам, он выбрался из нищеты, научился зарабатывать деньги и стал очень обеспеченным человеком.

Напомним, ранее блогеру Елене Блиновской, запускавшей марафоны успешной жизни, продлили домашний арест до 26 января 2024 года. Бизнес-коуча подозревают в неуплате налогов почти на миллиард рублей. В ходе дела были арестованы активы на 64 миллиарда рублей. Блиновская находится под арестом уже 179 дней.