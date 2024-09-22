СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 22 сентября 2024, 17:41
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Хотела дать против него показания: участник СВО пытался убить сожительницу в отделе полиции

В Белгороде участник СВО изрезал ножом сожительницу за донос в отделе полиции .
Хотела дать против него показания: участник СВО пытался убить сожительницу в отделе полиции

© Freepik

Суд в Белгороде вынес приговор участнику СВО, который пытался убить сожительницу в отделе полиции. Он нанес женщине ножевые ранения. За совершенное преступление его приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения в колонии.

Перед нападением девушка пришла в полицию, чтобы написать заявление на мужчину, передает Telegram-канал Белгород Онлайн. Она пожаловалась на то, как сожитель ведет себя с ее дочерью.

Через некоторое время в участок явился сам россиянин. Он нанес девушке удары ножом по лицу и шее. В результате вооруженного нападения пострадавшая выжила — врачам удалось ее спасти.

Мужчина после расследования предстал перед судом. В качестве смягчающих наказание обстоятельств зачли участие белгородца в спецоперации и боевые награды.

Ранее в Саратове ставший инвалидом ветеран СВО лишился денег и жилья. Он попался на удочку мошенников.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Белгород Онлайн
Автор:Артем Хохлов
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