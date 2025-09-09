Убивший 15-летнюю школьницу в апарт-отеле Петербурга подросток пришел в сознание

Подросток, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в апарт-отеле в Санкт-Петербурге, пришел в сознание. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Молодой человек, который после убийства 15-летней возлюбленной пытался свести счеты с жизнью, очнулся. Сейчас он находится в отделении реанимации. Однако медики пока не пускают к нему следователей для допроса.

Напомним, что трагедия произошла 7 сентября в одном из апарт-отелей Северной столицы. 19-летний студент прилетел в город из Южно-Сахалинска. Он заманил школьницу, с которой познакомился в онлайн-игре, к себе в номер. Там он нанес ей около 35 ножевых ранений. После содеянного подросток попытался покончить с собой.

Позже отец подозреваемого рассказал свою версию случившегося. По словам мужчины, его сын вместе с жертвой могли попасть «в какую-то секту». Кроме того, он задается вопросом, почему в гостинице никто не отреагировал на крики, которые могла издавать школьница, если это было именно нападение.

