Возможно, попали в какую-то секту: появилась новая версия убийства 15-летней школьницы в Санкт-Петербурге

Отец 19-летнего подростка, который убил 15-летнюю школьницу в апарт-отеле в Санкт-Петербурге, рассказал свою версию случившегося. Мужчина признался, что произошедшее стало для их семьи шоком. Его слова передает Telegram-канал RT.

По мнению родителя студента, молодые люди могли состоять в «какой-то суицидной секте».

Приехавший в Северную столицу из Южно-Сахалинска Максим ранее делился с семьей фотографиями возлюбленной, которая неоднократно посещала его номер в гостинице. Со слов сына, у пары была «любовь до гроба», добавил мужчина.

«Как можно взять и лишить жизни человека? Конечно, я зол на него. Но у меня много вопросов. Если человека убивают, то он кричит, происходит драка. Почему в гостинице не отреагировали на это?» — интересуется отец подозреваемого.

За два дня до трагедии молодой человек сообщил отцу, что собирается вернуться в родной город. Но вместе с тем парень и уговаривал родителей подумать о переезде из Южно-Сахалинска в Петербург.

