«Нерасторопность законодателей приведет к трагедии»: Останина предложила ограничить детям доступ в интернет

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» обсудила возможности ограничения доступа к интернету для детей. Поводом для беседы стала трагедия в Санкт-Петербурге, где 15-летняя школьница была убита в номере апарт-отеля парнем, с которым она познакомилась в онлайн-игре.

По словам парламентария, после случившегося в Северной столице комитету необходимо подвести итоги работы буквально с первых дней его создания.