«Нерасторопность законодателей приведет к трагедии»: Останина предложила ограничить детям доступ в интернет
© Freepik
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» обсудила возможности ограничения доступа к интернету для детей. Поводом для беседы стала трагедия в Санкт-Петербурге, где 15-летняя школьница была убита в номере апарт-отеля парнем, с которым она познакомилась в онлайн-игре.
По словам парламентария, после случившегося в Северной столице комитету необходимо подвести итоги работы буквально с первых дней его создания.
«Наш комитет самостоятельно внесет правки в закон об ограничении пребывания детей в интернете. Другого выхода не вижу. Иначе мы потеряем целое поколение, не только эту девочку. Не стану усугублять трагедию мамы несчастной школьницы, скажу только, что на этом примере стоит обратить внимание на нынешнее поколение. Оно, по сути, отгородилось от родителей из-за вовлечения в социальные сети. Общественное пространство, к сожалению, стало для наших детей небезопасным», — отметила Нина Александровна.
Она предлагает применить к видеоиграм возрастные ограничения, какие сегодня действуют в СМИ. Также для доступа нужна регистрация по паспорту и идентификация.
«То есть игровые хостинги после регистрации уже сами будут принимать решение, опираясь на возраст, давать ли ребенку играть или нет. Более того, можно пойти по примеру Китая и вовсе запретить детям пользоваться интернетом. Понятно, что это пока сложно осуществить, но я боюсь, что участившиеся случаи преступлений против детей через онлайн-игры и социальные сети приведут к тому, что сами родители выступят за это ограничение», — добавила депутат.
Останина также считает необходимым создать детям альтернативные возможности для знакомств со сверстниками. Например, увеличить в регионах количество оздоровительных лагерей или возобновить практику стройотрядов.
«Очевидно, что невозможно постоянно контролировать, сколько времени ребенок проводить онлайн. Поэтому мы с комитетом уже поднимали вопрос об отдыхе и оздоровлении детей, не только школьников, но и студентов. К великому сожалению, много студенческих баз, где подростки могли бы отдыхать и знакомиться друг с другом, сегодня отданы под коммерцию. Кроме того, у нас не стало массовым движение стройотрядов. Если возродить такого рода практику, мне кажется, возможности у молодежи будет больше», — добавила Останина.
Нина Александровна подчеркивает, что обсуждение вопроса вовлечения детей в опасные видеоигры пока не сдвинулось в Госдуме с мертвой точки. По ее словам, комитет постоянно сталкивается с сопротивлением при попытке ввести те или иные изменения.
«Мы вносили свои предложения, несколько раз проходили слушания. Но, похоже, идет настолько мощное сопротивление, что любая попытка урегулировать временные ограничения, как предлагают, кстати, сами разработчики российских видеоигр, заканчиваются ничем. Поэтому дальнейшая нерасторопность нас, законодателей, приведет к тому, что мы станем свидетелями еще не одной такой трагедии», — заключила парламентарий.
