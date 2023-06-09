Убило током на рыбалке: 22-летний спортсмен по пауэрлифтингу погиб в Подмосковье

22-летнего спортсмена по пауэрлифтингу Владислава Филяева убило током во время рыбалки в Подмосковье в деревне Хребтово Сергиево-Посадского района. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, Владислав вместе с подругой рыбачил на пруду, закинул удочку и зацепил высоковольтные провода.

В результате врачи, которые приехали на место происшествия, констатировали смерть молодого человека.

Ранее мы писали о том, как 7-летний мальчик из Москвы получил удар током во время уборки в комнате. Все произошло 15 мая. Тогда ребенок решил убрать перед сном игрушки и привести свою комнату в порядок. По данным источника, пострадавший потянулся за машинкой, но случайно задел оголенную вилку от настольной лампы. В этот момент мальчик получил удар током. Ребенка экстренно госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали у него ожог правой руки и обнаружили два небольших волдыря на другой конечности.

Еще один случай произошел в Красноярском крае. Там 21-летнюю жительницу убило током в ванне. По данным ведомства, трагедия произошла в Дивногорске. Жительница принимала ванну и взяла с собой телефон. В какой-то момент он начал разряжаться, и девушка потянулась за зарядным устройством, которое было подключено к сети. Как только она дотронулась до конца провода, ее ударило током.