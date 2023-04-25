Хотела зарядить телефон: 21-летнюю жительницу Красноярского края убило током в ванне

В Красноярском крае 21-летняя девушка умерла в ванне от удара током. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, трагедия произошла в Дивногорске. Жительница принимала ванну и взяла с собой телефон. В какой-то момент он начал разряжаться, и девушка потянулась за зарядным устройством, которое было подключено к сети. Как только она дотронулась до конца провода, ее ударило током.

Родственники обнаружили тело покойной в ванне. Начата проверка по факту гибели жительницы, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали о том, как в Москве школьница едва не утонула, уснув в ванной из-за наказания родителей. Подросток гуляла с друзьями допоздна, из-за чего была наказана родителями. Как только она вернулась домой, мама с папой заставили ее делать домашнее задание. В итоге за уроками девочка просидела до трех часов ночи, а после решила принять ванную. Правда, она не рассчитала, насколько устала.

В какой-то момент школьница задремала и стала постепенно уходить под воду. К счастью, в этот момент не спал ее отец.