7-летний мальчик из Москвы получил удар током во время уборки в комнате. Об этом сообщает издание mk.ru.

Инцидент произошел 15 мая. Тогда ребенок решил убрать перед сном игрушки и привести свою комнату в порядок. По данным источника, пострадавший потянулся за машинкой, но случайно задел оголенную вилку от настольной лампы. В этот момент мальчик получил удар током.

Ребенка экстренно госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали у него ожог правой руки и обнаружили два небольших волдыря на другой конечности.

На данный момент здоровью мальчика ничего не угрожает, вот почему в скором времени его выпишут из медицинского учреждения.

Ранее мы писали о том, что ребенок за рулем едва не устроил лобовое ДТП под Армавиром. Чем закончилось происшествие - узнаете в этой статье.