Убил сожительницу и ранил ребенка: разъяренный мужчина с ножом устроил резню в Норильске

В Норильске мужчина устроил резню во дворе многоэтажного жилого дома на Комсомольской улице. Он убил сожительницу и ранил ее 12-летнего ребенка.

Как сообщает канал «Телеграм Норильска», один из местных жителей решил заступиться за женщину и ребенка, но он также был ранен. Нападавшего задержали, его мотивы пока неизвестны. На место приехали полицейские — они оцепили часть двора.

Женщина, на которую напали, скончалась на месте происшествия. Ее сын находится в реанимации.

Один из местных жителей позже рассказал, что заступился за женщину и ее ребенка его отец. Мужчину пырнули ножом в плечо. Норильчанина увезли в больницу и прооперировали.

На кадрах, опубликованных в группе, виднеется окровавленный снег.

Подозреваемого поместили в психоневрологический диспансер. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее суд арестовал подростка, который 23 раза ударил ножом домработницу. Несовершеннолетнего отправили в СИЗО на время расследования.

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