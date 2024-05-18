Убил сожительницу и ранил ребенка: разъяренный мужчина с ножом устроил резню в Норильске
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В Норильске мужчина устроил резню во дворе многоэтажного жилого дома на Комсомольской улице. Он убил сожительницу и ранил ее 12-летнего ребенка.
Как сообщает канал «Телеграм Норильска», один из местных жителей решил заступиться за женщину и ребенка, но он также был ранен. Нападавшего задержали, его мотивы пока неизвестны. На место приехали полицейские — они оцепили часть двора.
Женщина, на которую напали, скончалась на месте происшествия. Ее сын находится в реанимации.
Один из местных жителей позже рассказал, что заступился за женщину и ее ребенка его отец. Мужчину пырнули ножом в плечо. Норильчанина увезли в больницу и прооперировали.
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