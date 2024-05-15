Россиянка вонзила нож в своего парня, застав в постели с любовницей

Жительница Псковской области убила своего парня кухонным ножом, застав его в постели с любовницей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, все произошло накануне ночью в поселке Бежаницы. Доярка местного сельхозпредприятия вернулась домой, где проживала с 42-летним возлюбленным, и застала мужчину в кровати с любовницей. В состоянии аффекта россиянка схватила нож с кухни и ударила им изменщика. Мужчина скончался.

Спустя некоторое время нападавшая пришла в себя, в слезах позвонила в полицию и во всем созналась. В настоящий момент она задержана.

Выяснилось, что ранее жительница Псковской области уже была судима за грабеж.

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