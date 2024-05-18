Делал вид, что ничего не помнит: суд арестовал подростка, который 23 раза ударил ножом домработницу

Суд в Москве избрал меру пресечения в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве домработницы. Несовершеннолетнего отправили в СИЗО на время расследования, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В суде состоялось заседание, на котором выяснилось, что школьник нанес 23 удара ножом своей жертве. При этом на допросе несовершеннолетний делал вид, что ничего не помнит из произошедшего.

По данным СМИ, убитая домработница приехала в Москву из белгородского Шебекино. Она устроилась на работу к адвокату, чтобы помогать по хозяйству. До этого женщина преподавала на малой родине английский язык.

Ранее в Екатеринбурге мать 9-летней девочки изрезали ножом и бросили умирать на улице. По подозрению в совершении преступления задержали ее бывшего супруга. Он сам пришел в полицию с повинной.