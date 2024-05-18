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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 18 мая 2024, 17:36
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Делал вид, что ничего не помнит: суд арестовал подростка, который 23 раза ударил ножом домработницу

В Москве суд арестовал 16-летнего сына адвоката, который зарезал домработницу.
Делал вид, что ничего не помнит: суд арестовал подростка, который 23 раза ударил ножом домработницу

© Freepik

Суд в Москве избрал меру пресечения в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве домработницы. Несовершеннолетнего отправили в СИЗО на время расследования, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В суде состоялось заседание, на котором выяснилось, что школьник нанес 23 удара ножом своей жертве. При этом на допросе несовершеннолетний делал вид, что ничего не помнит из произошедшего.

По данным СМИ, убитая домработница приехала в Москву из белгородского Шебекино. Она устроилась на работу к адвокату, чтобы помогать по хозяйству. До этого женщина преподавала на малой родине английский язык.

Ранее в Екатеринбурге мать 9-летней девочки изрезали ножом и бросили умирать на улице. По подозрению в совершении преступления задержали ее бывшего супруга. Он сам пришел в полицию с повинной.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
арест
подросток