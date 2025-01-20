У убитой в автомобиле Гоши Куценко женщины остались двое детей

У убитой в автомобиле актера Гоши Куценко женщины остались двое несовершеннолетних детей. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, убитой оказалась 36-летняя уроженка Вилючинска Камчатского края. Долгое время погибшая жила в Тольятти, а пару лет назад вместе с бойфрендом переехала в Москву. У женщины, по словам ее друзей, остались двое несовершеннолетних детей.

«У нее два сына. Одному где-то двенадцать лет, второму около шестнадцати лет. Дети выросли с бабушкой. Дарья не занималась их воспитанием. Дети у нее вроде с инвалидностью. Они немного в развитии отстают», — заявила подруга убитой.

Друзья уточнили, что, когда дети были маленькими, россиянка нашла мужчину, с которым переехала в Казань, а после в Москву. Наследники все это время находились у ее матери.

В то же время приятели погибшей рассказали, что не знают, была ли женщина знакома с убийцей.

Накануне утром в Москве во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в автомобиле обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. По данным СМИ, машина принадлежит Гоше Куценко.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. По их информации, 30-летний безработный из Казани сначала выпивал с женщиной, а после убил. Злоумышленник ударил собутыльницу тычковым ножом не менее 12 раз.

Также мы писали, что Гошу Куценко допросят после убийства найденной в его машине женщины.