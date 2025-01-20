В машине Гоши Куценко нашли тело убитой женщины: подробности

В машине заслуженного артиста России Гоши Куценко обнаружили страшную находку — труп женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник издания уточняет, что автомобиль звезды был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Внутри находилось тело изрезанной женщины.

По данным Telegram-канала, накануне утром прохожие заметили тело женщины в стареньком «Запорожце», припаркованном в дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Личность погибшей устанавливается, на вид ей от 30 до 35 лет. Предварительно установлено, что ее лишил жизни безработный мужчина, судимый за изнасилование, грабеж, разбой, убийство. Он уже задержан правоохранительными органами.

Возбуждено уголовное дело. Расследование ведет СК, его контролирует прокуратура.

От Марии Порошиной у Гоши Куценко есть дочь Полина, которая снимается в кино. После актер женился на фотомодели Ирине Скриниченко, родившей ему дочерей Евгению и Светлану.

Ранее Гоша Куценко резко высказался о старшей дочери от отношений с Марией Порошиной. Так, актер рассказал, что они вместе работали над короткометражным фильмом, в котором девушка проявила свои «антиданные».