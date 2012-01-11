Автомобиль зарегистрирован на актера: Гошу Куценко допросят после убийства найденной в его машине женщины

Актера Гошу Куценко планируют допросить по делу об убийстве женщины, тело которой обнаружили в его машине в Москве. По предварительной информации, артист будет проходить по делу свидетелем. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, «Запорожец» во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве, в котором 19 января нашли тело истерзанной женщины, был зарегистрирован на Гошу Куценко. Как утверждает Baza, следователи уже хотели вызвать актера на допрос, но он сообщил, что на данный момент находится не в Москве. Предварительно, артист будет проходить по делу в качестве свидетеля.

Напомним, 20 января в СМИ появилась новость о том, что в автомобиле знаменитости обнаружено тело убитой женщины. Сообщалось, что жертва скончалась в результате множественных ножевых ранений. Следователи быстро вышли на подозреваемого, и тот уже сознался в преступлении. По его словам, на фоне употребления алкоголя у него возник конфликт с погибшей, после чего он нанес ей несколько ударов ножом, а после спрятал тело в припаркованной неподалеку открытой машине.

Как оказалось, «Запорожец», в котором убийца спрятал тело жертвы, принадлежит Гоше Куценко, который уже долгое время не ездил на нем. Актер приобрел автомобиль в 2019 году в память о родном городе Запорожье и ездил на нем по Москве в течение трех сезонов. Затем машина долгое время стояла под тентом во дворе дома на Кутузовском проспекте. В момент происшествия она оказалась открытой.

Ранее сообщалось о том, что появилась информация об убийце и его жертве из машины Гоши Куценко.