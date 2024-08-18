У трупа не было ног: страшную находку обнаружили в Неве в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге из Невы выловили тело мужчины без ног. Труп обнаружили в районе Свердловской набережной.

Страшную находку нашли днем 17 августа в Неве. Труп уносило в сторону Литейного моста, рассказал источник РЕН ТВ.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Они ужаснулись, когда достали тело из воды — у мужчины не было ног. Сейчас устанавливают личность погибшего по делу проводится проверка.

До этого в квартире в Челябинске обнаружили тела двух девушек с пакетами на головах. По предварительным данным, они занимались токсикоманией, и очередная попытка закончилась смертью, которая наступила вследствие удушья.

Также мы писали, что россиянка провела три дня в квартире с разлагающимся трупом. Подробности читайте здесь.