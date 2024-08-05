Не знала, как вызвать экстренные службы: россиянка провела три дня в квартире с разлагающимся трупом

В Екатеринбурге женщина провела три дня в запертой квартире с трупом сожителя, поскольку не знала, как вызвать экстренные службы. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

45-летний мужчина, который работал настройщиком систем безопасности в школе, начал жить с возлюбленной примерно год назад. Но внезапно он умер из-за цирроза печени.

Сожительница мужчины отправилась к соседям, чтобы попросить их вызвать скорую помощь. Но ей никто не открыл дверь. После женщина заперлась в квартире и выходила из дома только за молоком. На второй день она перенесла тело на кухню — в тот момент туловище разорвалось, и из него выпали внутренности.

Еще день она прожила с трупом, а потом вызвала полицию. Сейчас стражи порядка опрашивают женщину.

Ранее трупы трех сестер обнаружили в Приморском районе Санкт-Петербурга. Родственницы в последнее время отказались от денег и еды, что впоследствии и привело к трагичному исходу.

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