На головах были пакеты: тела двух девушек обнаружили в съемной квартире в Челябинске

Тела двух девушек обнаружили в Челябинске в квартире на улице Хохрякова. На их головы были натянуты полиэтиленовые пакеты.

Девушки снимали квартиру в аренду. Их тела обнаружила хозяйка квартиры, когда они перестали выходить на связь и находились уже без признаков жизни.

На головах у девушек обнаружили полиэтиленовые пакеты с клеем. По предварительным данным, они занимались токсикоманией, и очередная попытка закончилась смертью, которая наступила вследствие удушья, сообщает источник издания Ura.ru.

До этого городе Красноармейске Саратовской области возле сауны обнаружили тело 14-летней девочки-подростка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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