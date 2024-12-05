СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 05 декабря 2024, 16:27
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У школьника из Нижегородской области взорвался китайский телефон

У школьника из Нижегородской области взорвался китайский телефон

© Freepik

У школьника из Нижегородской области взорвался китайский телефон. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Одиннадцатиклассник одной из школ, расположенных в Нижегородской области на перемене листал тиктоки в своем смартфоне. В какой-то момент устройство начало нагреваться и дымиться. В итоге школьник успел отбросить китайский Blackview BV9200 на пол, после этого смартфон взорвался.

Журналисты сообщили, что пострадавших нет. Телефон вынесли на улицу и кинули в снег, чтобы остудить.

Это не первый случай за год, когда в руках учащихся в России загораются телефоны. 4 декабря мы писали о вспыхнувшем китайском смартфоне, который загорелся в общежитии Биробиджана.

Мы также писали о случае, когда у москвича взорвался мобильный телефон во время операции Израиля в Ливане.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
смартфон
школьник