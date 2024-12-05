У школьника из Нижегородской области взорвался китайский телефон. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Одиннадцатиклассник одной из школ, расположенных в Нижегородской области на перемене листал тиктоки в своем смартфоне. В какой-то момент устройство начало нагреваться и дымиться. В итоге школьник успел отбросить китайский Blackview BV9200 на пол, после этого смартфон взорвался.

Журналисты сообщили, что пострадавших нет. Телефон вынесли на улицу и кинули в снег, чтобы остудить.

Это не первый случай за год, когда в руках учащихся в России загораются телефоны. 4 декабря мы писали о вспыхнувшем китайском смартфоне, который загорелся в общежитии Биробиджана.

Мы также писали о случае, когда у москвича взорвался мобильный телефон во время операции Израиля в Ливане.