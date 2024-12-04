Смартфон загорелся в руках у российского студента

В Биробиджане в Еврейской автономной области в руках у студента вспыхнул китайский смартфон. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, устройство загорелось в общежитии. Молодой человек спокойно лежал в комнате и лазил в гаджете. Однако, предположительно из-за большой нагрузки, в определенный момент, телефон неожиданно вздулся и задымил. Его сразу же бросили на пол, из-за чего очень горячий гаджет сразу же намертво прилип к линолеуму.

Сначала студенты пытались самостоятельно потушить пожар, однако через некоторое время все же вызвали МЧС. Другие подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны.

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