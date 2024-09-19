У москвича взорвался мобильный телефон во время операции Израиля в Ливане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

18 сентября на Арбате у неизвестного мужчины в руках взорвался китайский телефон. Предварительно, это был Honor 70. Очевидцы рассказали, что мужчина получил ранение руки, но дожидаться скорой помощи не стал, а спешно убежал.

Свидетели взрыва передали остатки мобильного телефона правоохранителям — теперь они выясняют, мог ли в Россию попасть заминированный телефон и связан ли взрыв со вчерашней атакой в Ливане.

Как отмечает Mash, лидеры движения «ХАМАС» активно пользовались китайскими телефонами до и во время нападения на Израиль в октябре 2023 года. Израильские спецслужбы заявляли, что не могут взломать эти смартфоны из-за их шифрования.

Ранее мы писали о том, что в Ливане сообщили о взрывах бытовой техники, скутеров и систем безопасности.