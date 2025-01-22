У россиянки достали более 40 камней из желчного пузыря

У жительницы Москвы удалили более 40 камней из желчного пузыря. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, москвичка поступила в стационар кратковременного пребывания Института им. Склифосовского с диагнозом «желчнокаменная болезнь». Женщина рассказала медикам, что на протяжении нескольких лет страдала от сильных болей, однако из-за страха не могла решиться на операцию.

Специалисты провели обследование, которое показало, что в желчном пузыре россиянки находится более сорока камней. Врачи провели операцию, однако спасти орган не удалось – вместе с камнями женщине удалили желчный пузырь.

К вечеру того же дня жительницу столицы выписали домой. В настоящий момент она чувствует себя хорошо и приезжает к медикам на послеоперационный осмотр.

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