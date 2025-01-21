В Подмосковье мальчик проглотил 130 магнитов и батарейку
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В Подмосковье полуторагодовалый мальчик проглотил 130 магнитов и батарейку. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ребенка доставили в Детский клинический центр им. Рошаля. В ходе обследования в желудке несовершеннолетнего было выявлено множество инородных тел. Врачи незамедлительно приступили к их извлечению, чтобы избежать серьезных осложнений, таких как ожоги, перфорация органов, некроз тканей и кровотечения.
По словам заведующего эндоскопическим отделением Александра Иноземцева, из желудка мальчика извлекли 130 магнитов и литиевую батарейку. Магниты, сцепившись друг с другом, повредили слизистую оболочку и образовали язву. Благодаря эндоскопическому оборудованию специалисты провели гастроскопию и смогли извлечь инородные тела. Однако после контрольной рентгенографии было выявлено еще 3 магнита. Некоторые переместились в кишечник и притянули к нему желудок. Магниты удалили хирургическим путем с помощью лапароскопа и телескопической трубки.
В настоящий момент мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
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