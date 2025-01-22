Мучилась из-за высокой температуры: россиянка проткнула себе оба глаза шприцом с инсулином

В Петербурге пациентка Боткинской больницы проткнула себе оба глаза шприцом с инсулином. По данным Telegram-канала Mash на Мойке, на это она пошла из-за высокой температуры.

Источник сообщил, что женщина мучилась от жара, и у нее помутился рассудок. Находясь в палате, россиянка взяла шприц и воткнула его себе в глаза. Свидетельницей этого стала ее соседка. Перепуганная пациентка позвала на помощь, на тот момент состояние пострадавшей стало тяжелым.

Отмечается, что у женщины произошло кровоизлияние в обоих глазах. Ее доставили в отделение реанимации. Другие подробности ее состояния пока не уточняются.

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