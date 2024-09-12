У премьера Мариинского театра украли часы за более чем миллион рублей на вокзале в Москве

У премьера Мариинского театра Владимира Шклярова украли часы Rolex за более чем миллион рублей на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в августе 2022 года заслуженный артист РФ доверился человеку, который должен был доставить дорогостоящие часы Rolex мастеру на ремонт.

Однако аксессуар Шкляров так и не получил обратно. Лишь спустя два года после преступления солист Мариинского театра обратился в полицию. Выяснилось, что от действий мошенника пострадал еще один мужчина, отдавший аферисту часы марки Patek Philippe за несколько миллионов рублей.

В настоящий момент злоумышленник разыскивается. МВД организовало проверку по факту произошедшего.

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