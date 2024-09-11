Россиянке облили машину кислотой после скандала в автосервисе

В Калуге местной жительнице облили машину кислотой после скандала в автосервисе. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным источника, россиянка мечтала об автомобиле. Когда мечта сбылась – захотела обновить цвет на иномарке и дать машине новую жизнь. Благодаря знакомым женщина нашла автосервис, обговорила детали и сроки. Сотрудники сервиса, в свою очередь, пообещали все выполнить и выслать фотоотчет. Но когда спустя месяц автолюбительница не получила ни ответа на сообщения, ни отчета, начала нервничать и приехала лично.

«Сказать, что я была в шоке – ничего не сказать. Машина была вся разобрана. За 3 недели ничего не было сделано. То есть машина была разобрана: были сняты стекла, были сняты двери. Машина была не подготовлена совсем», – поделилась пострадавшая.

Жительница Калуги пошла на компромисс и решила сдвинуть сроки. Однако и во второй, и в третий раз ситуация не изменилась. Когда ждать было уже некогда, потребовала авто обратно. Но сотрудники автосервиса возмутились и попросили деньги вперед. В итоге женщине все-таки удалось отвоевать свою машину и отправиться домой.

Однако по дороге автомобиль начал буквально разваливаться: сначала отвалился брызговик, а после и усилитель.

Когда автолюбительница отправила видео хозяину автосервиса и потребовала объяснений, тот ее проигнорировал. А на следующее утро россиянка вышла на улицу и не узнала свой автомобиль: кто-то ночью облил иномарку средством для удаления краски, оставив рядом с транспортным средством тряпки и упаковку от средства.

Женщина сразу же обратилась в полицию и вызвала независимую экспертизу. Ущерб оценили в 700 тысяч рублей. Тем не менее правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела.

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