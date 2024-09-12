Мать избила ребенка за баловство в центре города и попала на видео

В Стерлитамаке жители сняли на видео мать, которая избивала ребенка в центре города. На кадрах она размахивала кулаками и кричала на малыша за баловство. Подробности сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, женщина «зверски» избивала ребенка. Очевидцы сообщили, что женщина начала вести себя агрессивно из-за баловства. До инцидента они мирно гуляли в районе Дома Быта, а последующее поведение попало на камеры.

Отмечается, что малыш отчаянно вопил, но мать не прекращала рукоприкладство. Свидетели сняли происходящее на видео, которое оказалось в распоряжении полицейских. Правоохранители начали проверку.

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