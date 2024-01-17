19:06, 17 января 2024
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У подростка ожоги уха, шеи и плеча: в Москве отец облил 17-летнего сына кипящим маслом
В Москве отец решил облить 17-летнего сына кипящим маслом из сковороды.
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В Москве отец решил облить кипящим маслом сына. В результате у несовершеннолетнего диагностировали ожоги уха, шеи и плеча.
Подробности происшествия приводит РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент случился 15 января. Поздно вечером мужчина облил 17-летнего ребенка маслом – об этом рассказал сам пострадавший.
На следующий день подросток обратился к врачам. Ему оказали медицинскую помощь. После случившегося начата проверка.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина облил детей бензином, после чего пытался поджечь. Подростки успели сбежать.
До этого в Московской области брат обрызгал сестру дезодорантом и поджег. У девочки ожоги всего тела. Она смогла сообщить о случившемся в полицию.
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