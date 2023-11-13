В подмосковном поселке брат обрызгал сестру дезодорантом и поджег

В поселке Фруктовая Московской области брат обрызгал сестру дезодорантом, после чего поджег. У нее ожог всего тела.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Инцидент произошел 12 ноября. В доме, расположенном на улице Вишневая брат обрызгал сестру дезодорантом. Затем родственник поджег ее.

Что стало причиной действий, неизвестно. По словам источника, «сестра получила ожог всего тела».

Также известно, что она сама сообщила в полицию. Детали случившегося предстоит выяснить, по факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что 55-летний мужчина в Нижнем Новгороде облил сестру бензином и поджег. Женщина умерла на месте, мужчина был доставлен в больницу с ожогами. Известно, что между ними произошла ссора по незначительному поводу.