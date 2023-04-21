У пенсионера из Подмосковья образовался трехсантиметровый тромб из-за отмены лекарства

У пенсионера из Красногорска образовался трехсантиметровый тромб из-за самостоятельной отмены лекарства. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным СМИ, 65-летний мужчина перестал принимать лекарства, разжижающие кровь. Это привело к тому, что в его сонной артерии образовался тромб. Недуг сильно ослабил организм пенсионера, именно поэтому он поступил в больницу с признаками ишемического инсульта: у него нарушилась речь и была слабость в конечностях.

Медицинские сотрудники незамедлительно провели мужчине операцию, в ходе которой им удалось добраться до сосудов головного мозга и удалить тромб. Хирургическое вмешательство длилось 45 минут.

На данный момент пенсионера выписали из больницы и отправили домой, где он продолжает самостоятельно лечиться. К слову, врачи вновь ему прописали препараты для разжижения крови.

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