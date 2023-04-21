В Норильске двухлетняя девочка случайно проглотила магниты и умерла

В Норильской больнице скончалась двухлетняя девочка, случайно проглотившая магниты. Врачи пытались бороться за ее жизнь, но 14 апреля малышка все-таки умерла. Подробности узнало РЕН ТВ.

Инцидент произошел еще 12 марта. Мама ребенка рассказала, что дочь проглотила магниты, после чего ее состояние начало резко ухудшаться. У девочки заболел живот, а затем появилась рвота. Обеспокоенная родительница вызвала бригаду скорой помощи, и малышку доставили в больницу.

В медицинском учреждении маленькой пациентке становилось только хуже. В итоге было решено подключить ее к аппарату ИВЛ. С 19 марта она находилась в реанимации, и врачи делали все, чтобы стабилизировать ее состояние. Однако 14 апреля девочка все-таки скончалась.

По факту смерти ребенка правоохранители возбудили уголовное дело. На данный момент проводится проверка произошедшего.

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