В Москве пенсионер чуть не задушил внука из-за бутылки вина и умер в отделении полиции

В Москве онкобольной пенсионер агрессивно повел себя с внуком, а во время допроса в полиции скончался прямо в отделении. Виной всему была бутылка вина. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все началось с того, что 43-летняя жительница услышала в соседней комнате плач маленького сына и прибежала узнать, что случилось. Ребенок находился рядом со своим 67-летним дедушкой, отцом Юлии (имя изменено). Она и ее муж заметили на шее плачущего сына следы от пальцев. Но пенсионер спокойно сидел на диване и ничего не объяснял.

Ребенок рассказал, что в момент игры залез на кресло, что очень разозлило деда. Он подошел, схватил мальчика за шею и перетащил на середину комнаты. Мужчина не ответил на вопрос, зачем это сделал. Мать испугалась, что история может повториться и по-тихому вызвала полицейских.

Сотрудники прибыли и предложили родственникам обсудить случившееся в отделении. Пенсионер был в одном кабинете, а Юлия с мужем и ребенком – в другом. В какой-то момент в кабинете с дедушкой раздался громкий крик о помощи инспектора по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что пенсионеру стало плохо, он падал, а инспектор пытался его удержать. Мужчину смогли усадить за стол, но он не перестал задыхаться, а после у него стали закатываться глаза. Через минуту он перестал дышать.

Дочь умершего рассказала, что у ее отца было онкологическое заболевание в 4-й стадии. Он лечился. Позже стало известно, что за тем самым креслом, куда забрался внук, была спрятана бутылка вина. Родственники предположили, что мужчина испугался последствий, если мальчик найдет алкоголь и расскажет обо всем родителям. Ведь больному нельзя было употреблять спиртное. Видимо, из-за этого он так агрессивно отреагировал на поведение ребенка.

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