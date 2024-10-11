«У пары трое детей»: почему сосед расстрелял мужчину и его жену в Подмосковье

У расстрелянного в Подмосковье мужчины осталось трое детей. По предварительной версии, сосед напал на мужчину и его жену из-за конфликта, связанного с парковочным местом. Женщине удалось выжить, сам стрелявший найден мертвым. Подробности ситуации сообщает 360.ru.

11 октября в СМИ появилась информация о том, что мужчина открыл огонь по супружеской паре во время их прогулки с собакой. По ним выстрелили не менее пяти раз. Мужчина погиб, а женщина была госпитализирована. Известно, что у них есть трое несовершеннолетних детей.

«У пары трое детей, 10, 14 и 16 лет, две девочки и мальчик, семья благополучная», — рассказал источник журналистам.

Отмечается, что напавший на пару сосед позже был найден мертвым. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. Сейчас фигурирует версия, что конфликт произошел из-за места на парковке.

Ранее мы писали о том, что в Москве программист зарубил топором жену ради уединения и спрятал тело в лесу. Пара была в загородном коттедже. Мужчина хотел отдохнуть, но супруга мешала ему разговорами. В какой-то момент он не выдержал и схватил топор.

Также стало известно о том, что в детском саду трехлетнюю девочку жестоко искусали. СМИ пишут, что воспитатели могли оставить детей одних, и кто-то из них напал на малышку.