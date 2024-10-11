Айтишник зарубил жену топором, чтобы заставить ее замолчать

В Москве мужчина зарубил топором жену. Отмечается, что он хотел спокойствия и уединения, но женщина постоянно его доставала. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, супружеская пара поругалась, когда находилась в загородном коттедже. Программист хотел побыть один, поэтому, когда жена в очередной раз попыталась с ним заговорить, он схватил топор и напал на нее. Россиянин ударил возлюбленную несколько раз.

Женщина от полученных травм скончалась. А ее муж решил не сознаваться в содеянном, а скрыть преступление. Он замел следы убийства, увез тело в лес во Владимирской области, а родственникам сказал, что жена пропала.

Члены семьи, узнав об исчезновении россиянки, обратились в полицию и занялись ее поисками. Спустя несколько дней мужа убитой задержали, так как его план раскрыли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Отмечается, что у женщины остались двое сыновей 20 и 15 лет.

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