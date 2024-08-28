У мужа блогерши Лизы Лазерсон украли велосипед за несколько сотен тысяч рублей

Муж блогерши Лизы Лазерсон Олег Кармунин попал в ДТП и лишился дорогостоящего велосипеда. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, ЧП произошло вечером 23 августа. Музыкальный критик решил прокатиться на велосипеде по улицам столицы, однако попал в ДТП возле метро «Улица 1905 года» - упал с транспортного средства и потерял сознание.

Как рассказал супруг блогерши, пока он был в больнице, велосипед забрала некая девушка, которая пообещала вернуть транспорт владельцу, но затем пропала. Как пишет Mash, стоимость немецкого двухколесного велосипеда Schindelhauer составляет порядка 225 тысяч рублей.

Лазерсон, в свою очередь, уже написала заявление в полицию.

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