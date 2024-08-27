Автомобиль экс-депутата Валерия Рашкина попал в ДТП с лосем

В Саратовской области автомобиль, связанный с именем экс-депутата Госдумы Валерием Рашкиным, столкнулся с лосем. Инцидент произошел на участке трассы между селами Широкое и Большая Каменка.

«Столкновение произошло с автомобилем "Лада Ларгус" – именно в нем экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося», – сказал источник РЕН ТВ.

Животное выскочило на дорогу перед автомобилем, и водитель не смог избежать столкновения. В результате у машины разбилось лобовое стекло со стороны пассажирского кресла, несчастный лось от удара погиб.

В октябре 2021 года автомобиль с Рашкиным за рулем остановили в лесу в Саратовской области. В багажнике у него находилась разделанная туша лося. При этом парламентарий пытался убедить полицейских, что нашел убитое животное в лесу. Позже он заявил, что перепутал в темноте лося с кабаном. В итоге незаконная охота завершилась для Рашкина тремя годами лишения свободы условно и крахом карьеры.

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