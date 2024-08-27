Россиянин устроил скандал на детской площадке из-за того, что мать оскорбила его

В Москве безработный мужчина устроил скандал на детской площадке из-за того, что мать оскорбила его. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, ЧП произошло на юго-западе столицы. Мужчина без жены и детей, который имеет пристрастие к спиртному, поругался со своей матерью. Во время ссоры женщина назвала сына неудачником и тот отправился «выпускать пар» во двор.

Мужчина вышел на детскую площадку и устроил дебош. Он начал приставать к людям, кричать и ругаться матом. Очевидцы вызвали на место сотрудников полиции, которые задержали москвича и составили административный протокол о мелком хулиганстве.

В итоге дебошир за свои действия получил десять суток ареста.

Ранее мы писали, что газовый баллон взорвался в ресторане в центре Москвы.

Также сообщалось, что 11-летняя школьница умерла после того, как съела шаурму из ларька в Татарстане.