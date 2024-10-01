У 4-летней девочки начался сепсис из-за невылеченного зуба

В Саратове у 4-летней девочки начался сепсис из-за кариеса на зубе. Об этом сообщает Telegram-канал ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница».

Врачи областной больницы спасли девочку с абсцессом щеки, который возник из-за инфекции в ротовой полости: у ребенка был кариес. Отмечается, что пациентку экстренно прооперировали, сейчас она идет на поправку.

Врачи областной больницы утверждают, что ситуация могла угрожать жизни ребенка.

Ранее в Архангельской области стоматолог удалила ребенку коренные зубы вместо молочных. Клиника проиграла в суде 600 тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Москве пациентке клиники 25 минут запускали сердце после укола.