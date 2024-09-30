СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 30 сентября 2024, 20:55
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Медики ввели ей препарат: пациентка чуть не умерла в клинике, придя лечить бронхит

В Москве пациентке клиники 25 минут запускали сердце после укола .
Медики ввели ей препарат: пациентка чуть не умерла в клинике, придя лечить бронхит

© Freepik

Пациентка одной из московских клиник едва не умерла во время оказания медицинской помощи. Женщина пришла лечить бронхит и потеряла сознание, передает Telegram-канал 112.

По данным СМИ, горожанка обратилась в медицинское учреждение на Волгоградском проспекте. В рамках оказания помощи ей вкололи препарат, после чего состояние пациентки резко ухудшилось.

Сначала у женщина начался анафилактический шок, а затем та потеряла сознание. Врачи 25 минут проводили реанимационные действия и пытались запустить сердце москвички.

В итоге им удалось спасти ее. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Ранее в Тверской области женщина заразилась бешенством и умерла. При этом россиянка вовремя обратилась за медицинской помощью.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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клиника
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бронхит