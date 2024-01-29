Тюменцу грозит пересадка кожи из-за падения в яму с кипятком. Об этом сообщает издание Kp.ru.

15 января 2024 года житель Тюмени провалился в яму с кипятком. Мужчина наступил на асфальт, который не выдержал его веса и рухнул. После этого потерпевшего доставили в больницу с ожогами. По информации источника, пациенту грозит пересадка кожи и предстоит длительная реабилитация. Отмечается, что мужчина написал заявление в полицию.

Журналисты попросили комментарий теплоэнергетической компании о произошедшей ситуации. В первую очередь, собеседники Кp.ru отметили, что они устранили дефекты в том месте, где произошло обрушение. Также компания пообещала финансовую поддержку лицу, «здоровью которого был причинен вред в результате дефекта тепловой сети».

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