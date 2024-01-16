Пострадали взрослые и дети: в российском городе прорвало трубу с кипятком на улице

В Нижнем Новгороде более 9 человек получили ожоги из-за прорыва трубы на улице. Из-за прорыва теплотрассы образовался «горячий источник». Видео публикует телеканал «360».

По данным источника, на Решетниковской улице кипяток начал поступать непосредственно из-под асфальта, создавая клубы белого пара.

Согласно информации из Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», происшествие с тепловой трубой имело место на Горьковской улице, а также привело к затоплению участка в районе Славянской улицы. В результате инцидента ожоги получили 11 человек, включая двоих детей, которых госпитализировали.

Более трех тысяч человек, проживающих в приблизительно 20 многоквартирных домах, а также два социально значимых объекта, остались без отопления из-за разрушения трубы.

В Telegram-канале «Новости NN.RU» сообщили, что пострадали девять человек. Официальной информации о количестве пострадавших на данный момент не поступило.

Ранее мы писали о том, что на Сахалине четверо местных жителей устроили драку и перестрелку прямо на улице города. ЧП произошло в городе Макарове. Рядом с детским садом очевидцы увидели троих мужчин. Как уточнили местные жители, один из них пытался защититься от нападавшего с помощью пистолета. Третий участник также был с оружием, однако стрелял в воздух. На кадрах с места ЧП можно обнаружить еще несколько человек, которые также находятся неподалеку от участников конфликта.