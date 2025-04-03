Тяжелобольной журналистке Александре Баязитовой отказали в УДО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, журналистка страдает от сахарного диабета, гипертонии и глаукомы. Также у нее есть мать, находящаяся на иждивении. Несмотря на эти обстоятельства, суд отказал Александре в УДО.

В 2023 году ее приговорили к 5 годам лишения свободы за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram. Тогда журналистка не признала вину. В 2024 году она обратилась к президенту России с ходатайством о помиловании.

Ранее сообщалось, что после выхода из колонии Михаил Ефремов будет зарабатывать 2,5 млн за день съемок. В конце марта 2025 года актеру одобрили УДО и запретили управлять авто в течение трех лет. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актер Ефремов потерял около 160 млн рублей дохода за время нахождения в колонии.