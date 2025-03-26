Актер Ефремов потерял около 160 млн рублей дохода за время нахождения в колонии

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который попал в колонию после смертельного ДТП, лишился миллионного дохода. Об этом пишет aif.ru.

В 2020 году работники СМИ выяснили, что доходы актера не были стабильными. В один месяц Ефремов мог заработать 1 млн рублей, а в другой – пять. Гонорар артиста за моноспектакль варьировался от 1 до 1,5 млн рублей, также несколько раз в месяц артист получал приглашения на закрытые выступления. Вдобавок он служил в театре «Современник», доходы за спектакли у него были разные.

Ефремов принимал участие и в антрепризных постановках. За выход на сцену ему платили от 300 до 500 тысяч рублей. За съемки в кино звезде отдавали примерно 2000 тысячи долларов в день.

Коллеги Ефремова рассказывали, что в среднем его доход составлял до 3 млн рублей в месяц. Таким образом, если бы не попадание в колонию, то за прошедшие 4,5 года актер заработал бы до 160 млн рублей.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

24 марта звезде одобрили условно-досрочное освобождение. Прокурор посчитал, что цель уголовного наказания достигнута. После освобождения артисту будет запрещено управлять автомобилем еще в течение трех лет.

Ранее стало известно, сколько Михаил Ефремов мог заработать за 4,5 года в колонии.