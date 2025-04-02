После выхода из колонии Ефремов будет зарабатывать 2,5 млн за день съемок
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
После выхода из колонии по УДО российский актер Михаил Ефремов не останется без работы и будет получать приличные деньги. Об этом рассказал продюсер Евгений Морозов.
«Первый съемочный день у Миши будет в мае. Гонорар Ефремову уже назначен — 2 млн 500 тысяч рублей за съемочный день. Это в разы больше, чем у самых высокооплачиваемых российских актеров — Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. У них ставка — 1 млн 200 тысяч рублей в день. А у Миши, как видите, больше двух миллионов», — приводит его слова Kp.ru.
Морозов утверждает, что специально под Ефремова уже «расчищают» место в новых сериалах, вводя туда персонажа специально для него. Первые съемки якобы запланированы на май.
Также Морозов отметил, что сравнивать зарплату Ефремова с зарплатой других кинозвезд бесполезно — поскольку он «серьезный театральный актер».
Ранее мы писали о том, что Ефремов потерял около 160 млн рублей дохода за время нахождения в колонии.