Туристку из России без объяснения выгнали из люксового бутика в Турции

Туристку из Казани выгнали из бутика бренда Gucci в Турции без объяснения причин. Об этом пишет портал 116.ru.

Туристка приехала в отпуск в Стамбул вместе со своим бойфрендом и общими друзьями, в один из дней отдыха они решили посетить многофункциональный комплекс «Зорлу-центр». Там находятся отель, кинотеатр, офисные помещения и торговый центр, который интересовал россиян больше всего. На нулевом этаже они заметили бутики люксовых брендов, женщина захотела изучить сумки в магазине Gucci.

В тот момент в бутике находились другие посетители, но, по словам россиянки, охранник встретил ее и ее подругу неприветливым взглядом, а когда они решили потрогать люксовую сумку, он выгнал их из магазина. Поэтому рассмотреть коллекцию Gucci туристкам удалось лишь в аэропорту.

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