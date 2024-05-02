За тысячи километров от дома: похищенную в Краснодаре пятилетнюю девочку нашли в Сибири

Украденная на глазах у матери в Краснодаре пятилетняя девочка нашлась. Ребенок оказался за тысячи километров от дома — в Красноярске. Туда малышку увез отец, передает Kp.ru.

Похищение было совершено еще в августе прошлого года. Трое мужчин подкараулили женщину с ребенком, а потом подхватили последнего на руки, бросили в машину и скрылись.

Среди тех, кто участвовал в «операции», был отец девочки. Он уже забирал дочь подобным образом, когда той было два года.

Поисками дошкольницы занялись полицейские. Однако найти ребенка удалось благодаря бдительным гражданам, которые стали присылать фото и видео с ребенком из Красноярска.

В итоге девочку забрали у отца и вернули домой. С ее родителем, организовавшим похищение, работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее женщина похитила 11-летнюю девочку, чтобы выдать ее замуж за 27-летнего сына. Инцидент произошел в одной из китайских провинций.