Туристка из России пропала в горах Турции

40-летняя туристка из России ушла в горы Турции и пропала. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

40-летняя жительница Кирова решила встретить Новый год в Турции. 31 декабря она заселилась в отель Кемера. 4 января женщина отправилась одна в горы и пропала.

8 января у россиянки был запланирован вылет домой, однако в аэропорт она так и не приехала. В номере отеля остались ее вещи и документы.

Мама туристки забила тревогу 9 января и обратилась в полицию России. Сообщается, что экстренные службы Турции начали поиски пропавшей на ближайших территориях к отелю.

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Также сообщалось о том, что яхта с российскими туристами затонула во время морской прогулки в Таиланде. Капитан судна заявил, что причиной затопления стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва трубы.